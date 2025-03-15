Marka başvuru, iptal ve yenileme ücretlerine zam!

Marka yenileme, iptal ve başvuru ücretlerine zam geldi. "Türk patent ve marka kurumunca 2025 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2025/2)" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, marka yenileme ve iptal işlemlerine ilişkin bazı ücretlerde artış yapıldı. Ek sınıf başvurularına yönelik ise yeni düzenlemeler getirildi. Yeni ücretler, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar

Yeni tarifeyle belirlenen ücretler şöyle:

Marka yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 2.049,67 TL

Koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti (2 sınıfa kadar): 5.235,42 TL

Marka iptal ücreti: 23.458,33 TL

Marka iptal talebi emanet tutarı: 23.458,33 TL

İlave her bir sınıf için marka yenileme ücreti: 500 TL

İlave her bir sınıf için koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti: 875 TL

Marka başvurusu ek sınıf ücreti (3. sınıf ve sonrası için): 654,42 TL

35/5 inci grup altındaki 34 emtia sınıfında seçilen 3. sınıf ve sonrası için ek sınıf ücreti: 300 TL.

Yeni tebliğe göre, marka iptal taleplerinde ücretin iki ayrı kalem olarak tahsil edilecek. Marka iptal ücreti ve emanet hesabında tutulacak tutar, tek seferde alınacak. Fakat, emanet tutarına KDV eklemesi olmayacak.