Markalı konutlarda peşinat kullanım oranı geriledi

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, Nisan 2021 sonuçları açıklandı. Endekse göre nisan ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüze 0,19, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,03 oranında arttı. Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde peşinat kullanım oranının yüzde 50,36’ya gerilediği nisan ayında, markalı konut satışlarının yüzde 75,07’si bitmiş, yüzde 24,93’ü bitmemiş konut stoklarından gerçekleşti.

1+1’de azalış, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış yaşandı

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, nisan ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,16 oranında nominal azalma, 2+1 konut tipinde yüzde 0,35, 3+1 konut tipinde yüzde 0,20 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,24 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı, yüzde 6,24

Nisan ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6,24’lük (son 6 aylık ortalama yüze 7,26) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 35,71’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Peşinat kullanım oranı bir önceki aya göre geriledi

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; nisan ayında peşinat kullanım oranı yüzde 50,36, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17,28 ve senet kullanım oranı yüze 32,36 olarak gerçekleşti. Mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 61,56, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14,01 ve senet kullanım oranı yüzde 24,43 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı, yüzde 5,20

Nisan ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında yüzde 5,20 oranında erime gözlendi. Mart ayında stok erime hızı yüzde 5,71 oranında gerçekleşmişti.

Satışların 75,07’si bitmiş konut stoklarından

Nisan ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 75,07’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 24,93’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mart ayında markalı konut satışlarının yüzde 56,87’si bitmiş, yüzde 43,13’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.