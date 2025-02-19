Market fiyat karşılaştırma sitesine 7 günde rekor ziyaret!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirerek 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini halkın istifadesine sundukları 'marketfiyati.org.tr' internet sitesi hakkında açıklmada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan şu ifadeleri kullandı: "http://marketfiyati.org.tr bir haftada 1 milyon 760 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Vatandaşımıza katkı sunacak dijital uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz."