'Market Fiyatı'na üç günde yansıdı! Fahiş fiyat böyle ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile hayata geçirdiği ‘Market Fiyatı’ uygulaması, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatını günlük olarak yayınlıyor.

Vatandaşın fiyat karşılaştırmasına imkan veren ‘marketfiyati.org.tr’ sitesi ve uygulaması, 11 Şubat 2025’te yayınlanmış ve duyuruyu bizzat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapmıştı.

Market Fiyatı uygulaması tüketiciyi fiyat mukayesesi için market market gezmekten kurtarırken, fahiş fiyat artışlarını da gözler önüne serdi.

Aynı semtte iki market! Olacak iş değil...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; aynı semtte bulunan iki zincir markette aynı ürünün neredeyse iki kat fiyat farkıyla satıldığı ortaya çıktı.

Ünlü bir markaya ait 2600 ml’lik bir bulaşık deterjanının marketlerin birinde 129 lira, diğerinde 254 lira 95 kuruş, bir diğerinde ise 265 lira 95 kuruş olduğu tespit edildi.

Benzer bir fahiş fiyat uygulaması gıda, süt ve süt ürünlerinde de dikkatlerden kaçmadı. 1000 gr. bir tava yoğurdu bir markette 74 lira 50 kuruş, bir diğer markette ise 94 lira 95 kuruş.

TÜKONFED'den tavsiye geldi

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, aynı caddedeki iki markette aynı ürünün iki katı fiyata sarılmasının kabul edilemeyeceğini belirtirken şöyle konuştu:

“Bu sebeple ürünlerin üzerine mutlaka ‘tavsiye edilen satış fiyatı’ ibaresi konulmalı. Böylece marketler arasındaki fiyat farkları ortadan kalkacaktır."

Ağaoğlu’a göre; bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir.



