Market fiyatları el yakmaya devam ediyor: Zam şampiyonu hangi ürün oldu?

Resmi gıda enflasyonu yüzde 43 olarak açıklanmıştı ancak, marketlere zam yağdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri, Türkiye’de gıda enflasyonunun geldiği noktayı yeniden gözler önüne serdi. Fiyatı en çok artan ürünler listesinde zirveye kuru incir yerleşti. 28 Eylül 2023’te 185 lira olan kuru incirin kilogram fiyatı, eylülde yüzde 156’lık artışla 477 lirayı aştı.

Sözcü’de yer alan habere göre fiyatı en çok artan ürünler listesinde ikinci sırada limon yer aldı. Bir kilogram limon, Eylül 2023’te 19 liraydı. Limonun kilogram fiyatı 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 88 artarak, eylülde 36 lirayı aştı. Yeşil mercimek ise listede üçüncü sıraya yerleşti. 28 Eylül 2023’te 38 lira olan bir kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 27 Eylül 2024’te yüzde 79’luk artışla 68 lirayı buldu.

Salatalığın kilogram fiyatı 16 liradan, yüzde 73 artarak 28 liraya ulaştı. Zeytinyağı, yine en çok fiyatı yükselen ürünler listesine girdi. 28 Eylül 2023’te bir litre zeytinyağı 200 liraydı. 27 Eylül 2024’te ise zeytinyağının litre fiyatı 340 liraya çıktı. Böylelikle zeytinyağındaki fiyat artışı yüzde 70’i aştı. Zam yağmurundan Antep fıstığı da nasibini aldı. Antep fıstığının Eylül 2023’te 400 lira olan kilogram fiyatı, geçen ay 665 lirayı aştı.

Bir kilogram nohudun fiyatı Eylül 2023’te 51.81 liraydı. Söz konusu rakam geçen ay, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artarak, 81 liraya ulaştı. Tereyağının kilogram fiyatı ise yüzde 56 zamlandı. Eylül 2023’te 240 lira olan bir kilogram tereyağının fiyatı geçen ay 373 lirayı aştı.

Tavuk eti de zamlardan nasibini aldı

Fiyatı en çok artan ürünler listesinde kırmızı et de yer aldı. Eylül 2023’te bir kilogram kuzu etinin fiyatı 380 liraydı. Söz konusu rakam geçen ay ise 668 liraya ulaştı. Böylece kuzu etinde meydana gelen fiyat atışı yüzde 75’i aştı. Dana etinin kilogram fiyatı da Eylül 2023’te 365 liraydı. Dana etinin kilogram fiyatı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 51 zamlandı ve eylülde 555 liraya yaklaştı. Tavuk eti de zamlardan nasibini aldı. Eylül 2023’te 67 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı yüzde 43’lük zammın ardından 96 liraya çıktı.