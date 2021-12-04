Market markalarında ciro, 9 ayda yüzde 30 arttı

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, bu yıl “Fark Var” temasıyla düzenlediği 6. Private Label Zirvesi’nde; üretici ve tedarikçi firmalardan ulusal ve yerel perakende zincirlerinin temsilcilerine kadar sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi. Zirvede, sektördeki son gelişmeleri yansıtan veriler de paylaşıldı. NielsenIQ Perakende Paneli verilerine göre; Private Label cirosu 2021 yılının 9 aylık döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterirken sigara ve alkol hariç toplam Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) pazarındaki ciro payı yüzde 22’ye yükseldi. Private Label ürünlerin ana kategorilere göre büyüme performanslarına bakıldığında, bu dönemde en yüksek ciro büyümesi yüzde 30 artış ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ile Ev Temizlik&Diğer kategorilerinde gerçekleşti. Kişisel Bakım kategorisinde de Private Label ürünlere artan ilgi bu alanda ciro artışını yüzde 29’a taşıdı.

En yüksek artış yağda

Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubundaki Private Label ürünlerin sigara ve alkol hariç toplam Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) pazarındaki ciro payı yüzde 22,5 olurken Ev Temizlik&Diğer kategorisinde PL payı yüzde 20,1; Kişisel Bakım Ürünleri kategorisindeki PL ürünlerinin payı ise yüzde 20,2’ye ulaştı.

Ocak-Eylül 2021 döneminde, 2020’nin aynı dönemine göre Gıda ve Alkolsüz İçecekler kategorisindeki Private Label ürünlerde en yüksek ciro artışı yüzde 53 ile yağlarda olurken, Süt Ürünleri bu kategoride yüzde 45,2’lik pay ile ilk sırada yer almayı sürdürdü. Temizlik ve Diğer kategorisindeki Private Label ürün dağılımlarına daha yakından bakıldığında ise Kimyasal Olmayan Ev Temizleyicileri aynı dönemdeki yüzde 49 ciro artışı ve yüzde 51,5 ciro payı ile birinci oldu.

Kağıt ürünleri yükselişte

Kişisel Bakım kategorisinde, ürün bazında en yüksek ciro artışının yüzde 37 ile vücut bakım ürünlerinde gerçekleştiği görüldü. Bu kategoride en yüksek ciro payına sahip olan Private Label ürünlerin ise geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 38,7’ye yükselen Kağıt Ürünleri olduğu dikkat çekti. Tuvalet kağıdı, havlu kağıt, peçete, ıslak mendil gibi ürünler bu grupta yer alıyor.

Yılın 9 aylık döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla sigara ve alkol hariç Hızlı Tüketim Pazarı (HTÜ) toplam ciro değişimi de yüzde 26 olarak açıklandı. Private Label ürünler, bu dönemde yüzde 30 ile HTÜ pazarının toplamından daha yüksek bir ciro büyümesi gösterdi.

Tüketici alışveriş listesine sadık

Pandemi dönemi, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında önemli bir değişimi de beraberinde getirmişti. NielsenIQ verileri, pandeminin finansal etkilerinin alışverişçilerin “değer” arayışını artırdığına işaret etti. Harcamalarında temkinli ve ihtiyatlı olmaya çalışan tüketiciler, artık daha fazla “değer” arıyor. Tüketicilerin yüzde 75’i alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtirken, yüzde 41’i mümkün olduğu kadar haftalık ya da aylık sabit bir bütçeye bağlı kaldıklarını, yüzde 36’sı ise hane harcamalarını tüm alanlarda sürekli yeniden değerlendirdiklerini ve gerekçelendirdiklerini ifade etti. Bütçelerini denk getirmeye uğraşan tüketiciler, artık promosyonlu ürünler ile market markalı ürünlere yöneliyor.

Tercihte kalite-fiyat önemli

Kalite ve fiyat performansları, özel markalı ürünlerin tercih edilmesini sağlarken bu ürünler her geçen yıl daha fazla tüketicinin güvenini kazanıyor. Tüketicilerin market markalı ürünleri satın alma eğiliminde ödedikleri paraya değer kalitede olmaları önemli bir rol oynuyor. NielsenIQ araştırması, her 4 alışverişçiden 1’inin, önceki yıla kıyasla daha fazla market markalı ürün satın aldığını ortaya koydu. “Bir yıl önceye göre daha fazla market markalı ürün satın alıyorum” diyenlerin oranı 2020'de yüzde 12 iken 2021'de bu oran yüzde 24’e ulaştı. Ayrıca alışverişçilerin mağaza seçiminde; ürün çeşitliliği, fiyat/performans, kalite, hızlı hizmet ve erişilebilirlikten sonra kendi markalarının olması önemli bir tercih sebebi olarak sıralandı.

Global ölçekte durum

NielsenIQ verilerine bakıldığında global ölçekte Private Label ciro payının 2020 yılında yüzde 16,4’e; 17 ülkeyi kapsayan Avrupa genelinde ise Private Label markaların toplam Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı cirosundaki payının yüzde 32’ye yükseldiği görüldü. İngiltere ve İsviçre yüzde 42’lik ciro payı ile Avrupa’daki en yüksek ülkelerin başını çekiyor. Türkiye 2020 yılındaki yüzde 21’lik pay ile dünya genelinde 19. sırada yer alıyor.