Market poşeti yükselişe geçti fabrikalarda üretim %25 arttı

07 Nisan 2020

Yasemin SALİH

Koronavirüs, alışveriş filesi kullanımını ortadan kaldırmış görünüyor. Enfeksiyon uzmanlarının bez torba ve filelerle alışverişin riskli olduğunu açıklamasının ardından tüketici yeniden market poşetlerine yöneldi. Buna ek olarak marketlerde özellikle taze sebze ve meyve reyonlarına tek kullanımlık eldivenler de konularak vatandaşın virüsle teması önlenmeye çalışılıyor. Bu tedbirlerin özellikle tek kullanımlık plastik ürünler ve poşet imalatını artırdığını belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Tesislerimizde özellikle poşet üretimi son bir ayda yüzde 25 oranında arttı. Bazı ürün gruplarında bu artış çok daha fazla" dedi.

‘Salgın geçene kadar poşete ücret kaldırılsın’

Yaklaşık 10 gün önce Ticaret Bakanlığı’nın pazar yerlerinde ürünlerin poşetlenmesi yönünde karar açıklamasının ardından poşet kullanımı bir anlamda zorunlu artış gösterdi. Aynı zorunluluk fırınlara da getirildi. Tüm bunların tek kullanımlık ve geri dönüşümü olan plastik ürünlerin toplum sağlığı açısından önemini ortaya koyduğunu belirten Eroğlu, enfeksiyon hastalıklarının yayılmasında file ve bez torbaların ciddi risk taşıdığını ortaya koyan araştırmalara dikkat çekti. Eroğlu, “Şu anda marketlerde vatandaş poşet kullanmıyor. Parasını verip poşet alıyor ama bu 25 kuruşluk fiyatın da fazla geldiği insanlar var. Burada ciddi bir halk sağlığı riski var. Bakanlık yetkilileriyle konuşup en azından salgın geçene kadar 25 kuruş ücretini kaldırmalarını istedik. Önerimiz değerlendiriliyor” diye konuştu.

Türkiye Avrupa’da ikinci büyük üretici

Türkiye, Avrupa’da İtalya’dan sonraki en büyük plastik tek kullanımlık ambalaj üreticisi. Yavuz Eroğlu, bu anlamda tedarik zincirinde sorun yaşanmasını öngörmediklerini belirterek, “Türkiye, ihracatta Çin ve İtalya’dan sonra üçüncü büyük oyuncu. Plastik tek kullanımlık ürün üreten fabrikalar tam kapasite çalışıyor ve hem yurtiçi hem de yurtdışı talebe cevap veriyor” dedi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun verdiği bilgilere göre İsrail yüzde 25’lik pay ile Türkiye’nin en çok tek kullanımlık ihracat yaptığı ülke. Onu Fransa, İngiltere ve ABD takip ediyor. Türkiye 2019 yılında 2 milyar 105 milyon liralık tek kullanımlık plastik ürün üretti. Söz konusu üretimin yaklaşık yarısı ihracat.