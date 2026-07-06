Market raflarında yeni düzen: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörüne yönelik kapsamlı yönetmelik değişikliği çalışmalarını başlattı. Taslak düzenlemeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun koşullarda erişiminin sağlanması hedefleniyor.
Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektöründe daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması amacıyla "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik çalışmalarını başlattığını duyurdu.
Tedarik zinciri güçlendirilecek
Taslak düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yönetmeliğin adının "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor.
Ayrıca yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine üretici ve tedarikçi kavramları eklenecek, "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımları da güncellenecek.
KOBİ sorgulama sistemi kurulacak
Ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerinin daha hızlı ve net şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının oluşturulması da taslakta yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.
Kadın kooperatiflerine market raflarında öncelik
Düzenlemeyle kadın emeğinin ekonomik hayata daha güçlü katılımı da desteklenecek. Bu doğrultuda, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik verilmesi planlanıyor.
Bakanlık, söz konusu adımla hem kadın kooperatiflerinin görünürlüğünü artırmayı hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.
Ekmekte uygun fiyat hedefi
Taslakta vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşabilmesini sağlayacak düzenlemeler de yer alıyor.
Bu kapsamda, kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanırken, ekmeğin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırılması amaçlanıyor.
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlatılmıştır.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 6, 2026
(06.07.2026) pic.twitter.com/bb7cRvM52Q