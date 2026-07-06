Market raflarında yeni düzen: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

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Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektöründe daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapının oluşturulması amacıyla "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik çalışmalarını başlattığını duyurdu.

Tedarik zinciri güçlendirilecek

Taslak düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkilerin daha güçlü hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda yönetmeliğin adının "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine üretici ve tedarikçi kavramları eklenecek, "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımları da güncellenecek.

KOBİ sorgulama sistemi kurulacak

Ticari faaliyetlerde ödeme süreçlerinin daha hızlı ve net şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının oluşturulması da taslakta yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.

Kadın kooperatiflerine market raflarında öncelik

Düzenlemeyle kadın emeğinin ekonomik hayata daha güçlü katılımı da desteklenecek. Bu doğrultuda, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik verilmesi planlanıyor.

Bakanlık, söz konusu adımla hem kadın kooperatiflerinin görünürlüğünü artırmayı hem de yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Ekmekte uygun fiyat hedefi

Taslakta vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşabilmesini sağlayacak düzenlemeler de yer alıyor.

Bu kapsamda, kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanırken, ekmeğin daha uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırılması amaçlanıyor.