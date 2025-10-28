Market sepetinde gizli zam: Gramajı azaltıp fiyatı artırıyorlar

İngiltere'de tüketiciler, alışveriş sepetindeki ürünlerin küçülmesine rağmen fiyatların artmasından şikâyetçi. Tüketici hakları örgütü Which?'in raporuna göre popüler bir markanın diş macunu 100 ml’den 75 ml’ye düşerken, fiyatı 1,30’dan sterlinden 2 sterline yükseldi. Bu, 100 ml başına yüzde 105’lik fiyat artışı anlamına geliyor.

Yulaf ve çikolata ürünlerinde rekor artış

En çarpıcı örnek bir markanın İskoç yulafı oldu. Paket boyutu yarıya inerken fiyat 1,25 sterlinden 2,10 sterline çıktı.

KitKat, Quality Street ve Cadbury markaları da çikolata krizi nedeniyle gramaj düşürdü.

Gana ve Fildişi Sahili’nde kötü hava koşulları, kakao üretimini sert biçimde azaltarak maliyetleri yükseltti.

Which? yetkilisi Reena Sewraz, süpermarketleri birim fiyatları açıkça göstermeye çağırdı: Ambalaj küçülürken tüketiciler neye ne kadar ödediğini kolayca görebilmeli.