Market zincirleri hükümete karşı ayakta: Gıda fiyatlarında tavan fiyat krizi

İngiltere’de hükümetin, temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarını sınırlamak için büyük market zincirleriyle görüşmelere başladığı ortaya çıktı. Plan kapsamında süt, ekmek ve yumurta gibi ürünlerde gönüllü fiyat tavanı uygulanması hedefleniyor.

İngiliz Hazine Bakanlığı’nın marketlere bazı düzenleyici kolaylıklar sunarak fiyatları sabit tutmaları için baskı yaptığı belirtildi. Özellikle İran savaşı sonrası yükselen enerji ve lojistik maliyetlerinin gıda enflasyonunu daha da artırmasından endişe ediliyor.

Market zincirlerinden sert tepki geldi

Sektör temsilcileri ise plana büyük tepki gösterdi. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), hükümetin 1970’leri hatırlatan fiyat kontrol politikalarına yöneldiğini savundu.

Perakende şirketleri, artan işçi maliyetleri, ambalaj vergileri ve yeni düzenlemelerin zaten sektörü zorladığını belirterek, marketlerin zararına satış yapmaya zorlanmasının yatırım iştahını azaltacağını ifade etti. Bazı sektör kaynakları ise “Bu şekilde devam edilirse kimse İngiltere’ye yatırım yapmaz” değerlendirmesinde bulundu.

İran savaşı gıda fiyatlarını etkiliyor

İngiltere Merkez Bankası’nın değerlendirmelerine göre İran kaynaklı jeopolitik gerilimler yılın ilerleyen dönemlerinde gıda enflasyonunu yüzde 6-7 seviyelerine taşıyabilir.

Nisan ayında ülkedeki market enflasyonu yüzde 3,8 olarak açıklanırken, hükümet özellikle dar gelirli aileler üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni önlemler hazırlıyor. Hazine Bakanı Rachel Reeves’in kısa süre içinde yeni destek paketlerini açıklaması bekleniyor.

Yeni “fahiş fiyat” dönemi başlayabilir

İngiliz hükümeti ayrıca kriz dönemlerinde aşırı fiyat artışı yapan şirketlere karşı daha sert önlemler almayı planlıyor. Yeni düzenlemeyle rekabet kurumlarının şirket kâr marjlarını daha hızlı inceleyebilmesi ve “fahiş fiyat uygulayan” şirketleri kamuoyuna açıklayabilmesi hedefleniyor.