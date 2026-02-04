Marketler hayat pahalılığına karşı ücretsiz gıda kuponu dağıtacak

Ekonomik darboğazın içindeki İngiltere'de yükselen yaşam maliyetleri, özellikle dar gelirli aileler üzerindeki baskıyı artırırken, süpermarket zincirlerinden dikkat çekici bir hamle geldi.

Perakende sektörünün önde gelen isimleri, Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan “ücretsiz gıda kuponu” modelini yeniden hayata geçirmek için kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıyor. Amaç, temel gıdaya erişimi kolaylaştırmak ve gıda güvencesizliğiyle mücadele etmek.

Düşük gelirli aileler ve hamile kadınlar

Sektör temsilcilerinin milletvekillerine aktardığı plana göre, zor durumdaki ailelere haftada yaklaşık 2 sterlinlik ek destek sağlanması hedefleniyor. Bu destek, hükümetin halihazırda yürüttüğü Healthy Start programıyla entegre edilecek. Mevcut uygulamada, uygun şartları taşıyan düşük gelirli aileler ve hamile kadınlar, süt, meyve ve sebze gibi temel ürünler için haftada 8,50 sterline kadar yüklenmiş ön ödemeli kart alabiliyor.

Pandemi döneminde ne olmuştu?

Pandemi sırasında birçok süpermarket, devlet desteğini kendi kaynaklarıyla güçlendirmişti. Sainsbury’s, Healthy Start kuponlarını kullanan müşterilere kasada ek 2 sterlinlik kupon verirken, Lidl kupon değerini yüzde 30’dan fazla artırmıştı. Iceland ise çocukların aç kalmaması için ücretsiz dondurulmuş sebze paketleri dağıtmıştı. Bu uygulamalar, binlerce ailenin pandemi döneminde gıdaya erişimini kolaylaştırmıştı.

Asda ve Aldi de açık kapı bıraktı

Asda ve Aldi de fikre sıcak bakıyor ancak dijital kartların hangi ürünlere harcandığının kontrol edilememesini sorun olarak görüyor. Önceki denemelerde, meyve ve sebze için verilen ek 2 sterlinin sağlıklı gıda tüketimini artırdığı, abur cubur alımını azalttığı tespit edilmişti.