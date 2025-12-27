Marketler pazar günü kapatılacak mı? Bakanlık yetkilileri ilk kez konuştu!

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağına yönelik ortaya atılan iddialar, sektörde yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Küçük esnaf ve bakkalların destek verdiği olası düzenlemeye ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Ulusal zincir marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ile Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), haftada bir gün kapanmanın sektörü zora sokacağını ve istihdam açısından ciddi sorunlara yol açacağını ifade etti. Yerel market temsilcisi Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ise pazar tatilini savunan tarafta yer aldı.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri ilk kez konuştu

Sabah Gazetesi’ne konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilileri, marketlerle ilgili alınacak herhangi bir kararın ancak ekonomik ve sosyolojik etki analizlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olabileceğini belirtti. Etki analizleri yapılmadan bir karar alınmayacağı vurgulandı.

Sektör ikiye bölündü

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), zincir marketlerin haftanın bir günü kapalı olması yönünde sektör genelinde herhangi bir görüş birliği bulunmadığını ifade etti. Haftada bir gün kapanma uygulamasının daha az istihdam anlamına geleceğini vurgulayan GPD, bunun yalnızca perakende sektöründe değil, üretim ve lojistik alanlarında da kayıplara yol açacağını savundu.

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuya sorular üzerinden yaklaştı. “Zincir marketlerin hafta sonu kapalı olması tartışılırken akla ilk gelen soru, internet üzerinden satışların da engellenip engellenmeyeceğidir” diyen Ağaoğlu, “Kuryeler üzerinden ek bir fiyat farkı ya da ilave ücret oluşacak mı?” sorusunun da gündeme geldiğini belirtti. Ağaoğlu, “Hafta sonu satışa kapanma küçük esnaf ve bakkallar açısından avantajlı gibi görünse de dijital çağda satışlar internet üzerinden devam edecekse bu durum ne küçük esnafa ne de bakkallara yarar. Aksine, tüketici açısından dezavantajlı bir tablo ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.