Marketlerde çikolata 'alarmı'

10 Ocak 2020

Selenay YAĞCI-İstanbul

Türkiye'de bazı marketlerde görülen uygulama yurtdışında da bir çok discount markette de yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi aldığımız market çalışanları, 'hırsızlık' oranlarının son dönemde epey arttığını kayderek, en çok içinde fındık ve ya fıstık bulunan kare çikolataların çalındığını belirtti. Çalışanlar, marketlerde içinde ürünün ödemeden açıp yenmesi durumlarının da sık yaşandığını kaydetti. Marketler, her bölgeye özel bazı önlemler alınırken, bazı önlemlerin de caydırıcı etkisi olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, perakende içinde kaybın en fazla yaşandığı marketlerin kayıp oranlarının yüzde 2'lerde olduğuna dikkat çekerken, kayıpların 3'te 1'inin ise müşteri yani hırsızlık kaynaklı olduğunu belirtti. Bunun kimi zaman kardan fazla bir orana tekabül ettiğini belirten sektör, çareyi güvenlik önlemlerini artırmakta bulmuş. Global ölçekte hipermarket ve süpermarketlerde yaşanan kayıp, 25 milyar doların üzerinde olurken, küçük ürün hırsızlığı giderek artıyor. Marketlerde çareyi alarmlı ürün sayısını artırmakta buluyor.



Duayen marketçi Altunbilekler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek,en çok bebek maması, çikolata, diş macunu ve erkek jilet ürünlerinin çalındığı belirterek, normalde ürünlere görünmeyen alarmlar da takıldığını bunların maaliyeti artırmadığını ifade etti. Hırsızlık olaylarının son dönemde çok arttığını da kaydeden Altunbilek, "Münferit hırsızlıklar değil. Genellikle şebeke yapıyor. Bebek arabasıyla geliyor. Çocuğun battaniyesinin altına dolduruyor, iki parça birşey alıyor kasadan geçip gidiyor" dedi.