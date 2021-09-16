Marketlerde haksız fiyat artışı ve etiket denetimi nasıl yapılıyor?

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. Bugün de İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

Denetimlere Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri katılıyor.

Peki denetimler ne şekilde yapılıyor; haksız fiyat artışı nasıl tespit ediliyor

Haksız fiyat artışı kontrolü

Başta gıda olmak üzere marketlerdeki ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük hem alış fiyatları hem satış fiyatları talep ediliyor.





Başta gıda olmak üzere marketlerdeki ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük hem alış fiyatları hem satış fiyatları talep ediliyor. Yanı sıra ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgiler isteniyor.





Bu bilgiler değerlendirilip, haksız fiyat artışı olduğu düşünülenler Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletiliyor.





Haksız fiyat artışı olduğu karar bağlanırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulanıyor.

Etiket - kasa fiyat kontrolü

Marketlerdeki denetimlerde etiket-kasa fiyat kontrolleri de yapılıyor:

Denetimler esnasında raflardan rastgele ürünler seçilip etiket fiyatları not ediliyor.





Sepete konan bu ürünler kasadan geçirilerek tek tek “etiket-kasa fiyat” farkı olup olmadığı inceleniyor.





Etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark tespit edilenlere etiket başına 452 TL ceza uygulanıyor.

‘İndirimli satış’ kontrolü

Öte yandan marketlerde indirimli satışların gerçeği yansıtıp yansıtılmadığına da bakılıyor: