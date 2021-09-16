Marketlerde haksız fiyat artışı ve etiket denetimi nasıl yapılıyor?
Zincir marketlerde eş zamanlı etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı, 81 ilde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. Bugün de İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir market şubelerinde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.
Denetimlere Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri katılıyor.
Peki denetimler ne şekilde yapılıyor; haksız fiyat artışı nasıl tespit ediliyor
Haksız fiyat artışı kontrolü
- Başta gıda olmak üzere marketlerdeki ürünlerde herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük hem alış fiyatları hem satış fiyatları talep ediliyor.
- Yanı sıra ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgiler isteniyor.
- Bu bilgiler değerlendirilip, haksız fiyat artışı olduğu düşünülenler Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletiliyor.
- Haksız fiyat artışı olduğu karar bağlanırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulanıyor.
Etiket - kasa fiyat kontrolü
Marketlerdeki denetimlerde etiket-kasa fiyat kontrolleri de yapılıyor:
- Denetimler esnasında raflardan rastgele ürünler seçilip etiket fiyatları not ediliyor.
- Sepete konan bu ürünler kasadan geçirilerek tek tek “etiket-kasa fiyat” farkı olup olmadığı inceleniyor.
- Etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark tespit edilenlere etiket başına 452 TL ceza uygulanıyor.
‘İndirimli satış’ kontrolü
Öte yandan marketlerde indirimli satışların gerçeği yansıtıp yansıtılmadığına da bakılıyor:
- İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyat olup olmadığı kontrol ediliyor.
- Eski fiyatın saptanması için önceki döneme ait kasa fişleri isteniyor.
- İspat noktasında fiş sunulmazsa bunun da cezası ayrıca kesiliyor.