Marks & Spencer'ın kârında yüzde 99 düşüş

İngiltere’nin köklü perakende markalarından Marks & Spencer (M&S), yaşadığı büyük siber saldırının etkisiyle 2024 yılının ilk yarısında adeta çöküş yaşadı.

Şirket, Paskalya tatilinde gerçekleşen saldırının ardından internet sitesini kapatmak ve manuel sipariş sistemine geçmek zorunda kaldı. Bu durum, 324 milyon sterlinlik kâr kaybına neden oldu. M&S, sigorta kapsamında 100 milyon sterlinlik bir geri ödeme alsa da zarar büyük oldu.

Yarıyıl kârı neredeyse sıfırlandı

Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 99 azalarak 3,4 milyon sterline geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 391,9 milyon sterlindi. Temel faaliyet kârı da yüzde 55 düşerek 184,1 milyon sterline indi.

M&S, saldırının ilk yarı için 101,6 milyon sterlinlik doğrudan maliyete neden olduğunu, yılın ikinci yarısında ise 34 milyon sterlin daha harcanacağını açıkladı.

Giyim ve ev ürünlerinde büyük kayıp

En ağır darbe, şirketin giyim, ev ve kozmetik bölümünde yaşandı. Satışlar yüzde 16,4 düşerken, kâr yüzde 80 azalarak 243,4 milyon sterlinden 46,1 milyona indi. Kâr marjı da yüzde 12’den yüzde 2,7’ye geriledi. Online satışlarda yüzde 43 düşüş yaşanırken, mağaza satışları da yüzde 3,4 oranında azaldı.