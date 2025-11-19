Marmarabirlik, üreticilere 761 milyon lira ödeme yapacak

Ürün alımına ekimde başlayan ve 23 bin ton zeytin alımı yapan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), karşılığında da üreticilere 110 milyon liralık ödeme yapmıştı.

761 milyon lira ödeme

2025-2026 döneminde şu ana kadar 2 milyar 300 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiği duyuran Marmarabirlik, 1-14 Kasım'da arası teslim edilen zeytinler için de 21 Kasım Cuma günü 761 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Ödemelerin üçüncü dilimi 5 Aralık'ta

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Gerçekleştirilecek ikinci dilim ödemeyle üreticilere toplam 871 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Üçüncü dilim ödemesi ise 5 Aralık'ta gerçekleşecek" dedi.