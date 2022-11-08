Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını yükseltti

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarından ürün alım fiyatlarını güncelledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, daha önce 180 dane için 46 lira olarak duyurulan tavan fiyat 54 liraya, 200 dane için tavan fiyat 40 liradan 46 liraya, taban fiyat 18,5 liraya, yağlık zeytin alım fiyatı da 16 liradan 16,5 liraya yükseltildi.

Yeni alım fiyatlarını değerlendiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iri daneli ürünün az olması, piyasa ve tüketici talepleri de göz önüne alınarak fiyat artışına gidildiğini bildirdi.

Türkiye ve bölge rekoltesini değerlendirdiklerinde, iri dane ürünün az olmasından dolayı buna talebin yüksek olduğunu gördüklerini belirten Asa, "İri dane ürün, toplam satışlarımızın içinde büyük bir oran teşkil etmektedir. Bu sebeple fiyat güncellemesi yapılması zorunluluk arz etmiştir. Fiyat artışı ile oluşan farklar tüm baremlere yansıtılmıştır." ifadelerini kullandı.

Birliğin, piyasa taleplerine göre hareket ettiğini aktaran Asa, üreticilere iri daneli ürünlerini Marmarabirlik'e getirmeleri çağrısında bulundu.

Üreticiye kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Asa, "Kampanyanın başladığı 21 Ekim'den ürün teslimatı yapan ortaklarımız da mağdur edilmeyecektir. Yapılan güncellemeden kaynaklanan fiyat farkları, ürün alımları sona erdikten itibaren yapılacak olan son ödemeyle ortaklarımızın hesaplarına aktarılacaktır." bilgisini verdi.