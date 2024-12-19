Marmarabirlik yarın 359 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik ortaklarına yarın 359 milyon lira ödeyecek. Ortaklar 30 Kasım-13 Aralık'ta teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek.

Kampanyanın başladığı günden bu yana yaklaşık 50 bin ton ürün alan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler, dördüncü dilimle 1 milyar 241 milyon liraya ulaşacak.

Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatifte ürün alımları Gemlik'te 4 bin 153 ton, Mudanya'da 12 bin 47 ton, Erdek'te 6 bin 25 ton, Orhangazi'de 4 bin 169 ton, İznik'te 12 bin 630 ton, Edincik'te 7 bin 365 ton, Mürefte'de 3 bin 146 ton, Marmara Adası'nda 190 ton olmak üzere 49 bin 725 tona ulaştı.