Marmarabirlik'in 445 milyon TL'lik ödemesi yarın hesaplara yatıyor

2024/2025 ürün alım kampanyası devam eden ve ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, yarınortaklara 445 milyon TL’lik ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 882 milyon TL ödeme yapılmış olacak.

Marmarabirlik’in faaliyet alanı olan kooperatif bölgesinde 379 bin ton rekolte olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu miktarın tamamını almasının ne fiziki ne de mali olarak mümkün olmadığını belirtti ve 2025 yılına dair değerlendirmede bulundu: “Şu anda arz fazla, talep ise az. Daha sonra arz düşeceği için talep aynı kalsa bile fiyatlar normale dönecektir. Bu yüzden üreticimiz elindeki ürüne sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Serbest piyasadaki ürünün ortalama fiyatı düşük seviyede

Marmarabirlik’in 60 bin ton ile tarihinin en yüksek alım miktarı olsa da özellikle Bursa Bölgesi’nde geçtiğimiz yılın üç katı ürün olduğunu belirten Başkan Asa, uzun vadede sofralık zeytinin havuzdan talep göreceğini ifade eti ve ekledi: “Şu andaki teslimatların sofralığa doğru yönelmiş olması sevindiricidir. Bu da üreticimiz açısından fiyat ortalamasının yukarı yönde artışını sağlayacaktır. Serbest piyasadaki ürünün ortalama fiyatı düşük seviyede. Üretimde devamlılığın sağlanması için üreticinin emeğinin ve alın terinin korunması gerekir. Burada tüccara da görev düşüyor. Marmarabirlik’te 270 dane ürünün avans fiyatı 70 TL iken serbest piyasada 45 TL’ye almak istenmesini doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Kota uygulaması kaçınılmaz

Şu anda teslimat miktarı konusunda yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: “Marmarabirlik alım miktarıyla, rekolte beyanı arasındaki fark büyüdükçe, kota uygulaması kaçınılmaz oluyor. Rekolte beyanı 100 bin ton yerine 80 bin ton gelmiş olsaydı kota uygulaması olmazdı. Önümüzdeki yıllarda ortalama verilebilecek ürün miktarı kadar rekolte beyanı verilmesinin önemli olduğunu belirtmek isterim.”