Marmara'da lüfer akını

İstanbul'da Boğaz'ın kralı lüfer, Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürdü. İstavrit ve palamut gibi balıkların yanı sıra balıkçılar bol miktarda lüfer yakaladı.

Kasa kasa lüferle limana dönen balıkçılar, son günlerin gözde balığı olarak tezgahlarda yerini aldı. Tanesi 45 ile 50 lira arasında satılan lüfer, İstanbul'da Karaköy Balıkçı Pazarı'nda 35 liraya kadar satılıyor.

"Lüfer böyle devam edecek gibi"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların çok lezzetli olan lüferi bol miktarda tükettiğini söyledi.

Birkaç gündür bu balığın çok miktarda çıktığını belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız kıyıya boş dönmüyor. Herkesin ağlarına bol miktarda lüfer takılıyor çok şükür. İnşallah lüfer böyle devam edecek gibi. Balıkçı kıyıya dolu dönerse tezgahlar şenleniyor, vatandaşlarımız da bol bol taze balık yiyor. Sezonun bereketli devam etmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da palamudun azalmasıyla lüferin bol miktarda çıkmaya başladığını dile getirdi.

Oğuz, yeni sezonda güzel balıkçılık yaptıklarını kaydederek, "Lüfer güzel bu aralar. Lüferin olması balıkçının da yüzünü güldürüyor. Bolluğun fiyatlara da yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.