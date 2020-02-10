Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi
UKOME'nin bugün uygulamaya konulan kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada UKOME'nin bugün uygulamaya konulan kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildi.
Böylece bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray'a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.