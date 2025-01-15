Marmaray ücretlerine zam: Marmaray ne kadar oldu, kaç TL?

UKOME İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı alırken, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray ücretleri de zamlandı.

UKOME'de oy çokluğuyla kabul edilen teklif kapsamında İETT otobüsleri, raylı sistemler, tünel, nostaljik tramvay, özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve TCDD Taşımacılık AŞ ile Halkalı-Bahçeşehir ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hatlarında kullanılan İstanbulkart elektronik bilet ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Marmaray ücreti 60 liraya dayandı

Yeni zamla birlikte ücreti 44,27 TL’den 59,76 TL'ye çıkan Marmaray ücreti 60 liraya dayanmış oldu.

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine de iki gün önce zam gelmiş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti otomobiller için 47 TL'ye çıkmış, minibüsler için 60 lira, motosiklet ücreti ise 20 lira olmuştu.

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellenirken, Osmangazi köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 790 lira olarak belirlendi.

Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücreti otobüsler için 200 lira, kamyon ve TIR'lar için 510 lira oldu.