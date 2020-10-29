Marmaray'dan 7 yılda 500 milyondan fazla yolcu taşındı

29 Ekim 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, ilk olarak Kazlıçeşme - Ayrılık Çeşmesi kesiminde 29 Ekim 2013'te hizmete girdi, 13 Mart 2019'dan itibaren de Halkalı-Gebze arasında işletmeye alındı.

Hizmete girişinin üzerinden 7 yıl geçen ve her yıl daha fazla kişinin tercih ettiği Marmaray'da 502 milyondan fazla yolcu, Asya ile Avrupa kıtaları arasını dört dakikada katetti. Açıldığı yıl 9 milyon yolcunun kullandığı Marmaray'da, 2018'de 68 milyon, 2019'da 124 milyon yolcu taşındı.

Avrupa yakasında 14, Anadolu yakasında 29 olmak üzere toplam 43 istasyonla 76,6 kilometrelik güzergahta hizmet veren Marmaray trenleri, Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika ve Maltepe-Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika aralıklarla çalışıyor.

Günde tek seferde 3 bin 56 kişi taşıyabilen, 10 vagondan oluşan setlerle pazartesi ve cumartesi arası 6 günde 333 sefer, pazar günü 249 sefer yapılan Marmaray'da pandemi öncesinde günlük ortalama yolcu sayısı 450 bine ulaşırken, salgın döneminde günlük ortalama yolcu sayısı 240 bine geriledi.

Marmaray trenleri, 29 Ekim 2013-11 Mart 2019 arasında Ayrılık Çeşmesi- Kazlıçeşme kesiminde 5 istasyonda toplam 526 bin 297 sefer, 12 Mart 2019 itibarıyla Halkalı-Gebze hattında 43 istasyonda toplam 171 bin 232 sefer gerçekleştirdi.

Marmaray trenleri, açıldığı günden bugüne kadar, 697 bin 529 sefer yaptı. Böylece dünyanın çevresini 367 kez dolaşmaya karşılık gelen toplam 14 milyon 700 bin kilometre yol katetti.

Hedef, günde 1 milyon yolcu

Diğer sistemlerle entegre halinde olan Marmaray'da hedef günde 1 milyon yolcuya ulaşmak. Yüksek hızlı trenlerle Halkalı'ya kadar ulaşmak mümkün hale kılan Marmaray'da bugüne kadar taşınan toplam yolcuların dağılımı yüzde 16,89'u Yenikapı, yüzde 13,61'i Üsküdar, yüzde 8,99'u Sirkeci, yüzde 7,79'u Ayrılık Çeşmesi şeklinde oldu. Bunların yanı sıra Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım Marmaray ile sağlanıyor.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz yolcu ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray'dan Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçişi Kasım 2019'da gerçekleştirildi.

Faaliyete geçtiği günden beri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi yapıldı. Ayrıca yurt içi yük trenleri de Marmaray Tüp Geçişi'ni kullanarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçmeye başladı.

Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçerek aktarma yapılmadan ve vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşıyor.

Kaynak: AA