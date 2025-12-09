Mars’ın, Kellanova’yı 36 milyar dolara satın almasına onay verildi

Avrupa Komisyonu, Haziran ayında başlattığı kapsamlı incelemenin ardından Mars-Kellanova birleşmesinin Avrupa Ekonomik Alanı’nda rekabeti olumsuz etkilemeyeceği sonucuna vardığını açıkladı. Komisyon, işlemle ilgili yaptığı değerlendirmede, satın almanın piyasada hâkim durum yaratmayacağına ve tüketiciler açısından olumsuz bir sonuç doğurmayacağına hükmetti.

Dev markalar tek çatı altında

Anlaşmayla birlikte M&M’s, Snickers ve Whiskas gibi markaları bünyesinde barındıran Mars; Pringles, Pop-Tarts ve Kellogg’s gevrekleriyle tanınan Kellanova’yı da portföyüne katmış oldu. Birleşme, küresel gıda ve atıştırmalık sektöründe son yılların en büyük işlemleri arasında yer alıyor.

Her ikisi de önemli pazar gücüne sahip

Komisyon, hem Mars’ın hem de Kellanova’nın bazı üye ülkelerde belirli ürün gruplarında zaten önemli bir pazar gücüne sahip olduğunu kabul etti. İncelemede, birleşmenin farklı ürün kategorilerinin perakendecilerle yapılan görüşmelerde birlikte pazarlanmasına olanak tanıyabileceği belirtildi.

Buna karşın, ürünlerin uzun raf ömrüne sahip olması, genellikle ani ve seyrek alışverişlerle satın alınması nedeniyle, Mars’ın perakendeciler karşısındaki pazarlık gücünün anlamlı ölçüde artmayacağı sonucuna varıldı.

Tüketici davranışı belirleyici oldu

Komisyon, tüketicilerin Mars ya da Kellanova markalarına güçlü bir sadakat göstermediğini ve bu ürünlerin raflarda bulunmaması halinde süpermarket değiştirme eğiliminin düşük olduğunu vurguladı. Bu durum, birleşmenin rekabet üzerindeki etkilerini sınırlayan önemli bir faktör olarak değerlendirildi.

1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını duyurdu

Anlaşma, bu yılın haziran ayında ABD Federal Ticaret Komisyonu’ndan (FTC) de onay almıştı. Mars, Eylül ayında yaptığı açıklamada ise 2026 sonuna kadar AB’deki operasyonlarına 1 milyar euro yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Şirket, bu yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı, sürdürülebilirliği güçlendirmeyi ve bölgede ekonomik dayanıklılığı yükseltmeyi hedefliyor.