Mart ayı ekonomik güven endeksi verileri belli oldu
Son Dakika Haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına yönelik ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Mart ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre, Türkiye’de ekonomik güven seviyesi yükselmeye devam ediyor. Şubat ayında 99,2 olan ekonomik güven endeksi, Mart ayında yüzde 1,6 artarak 100,8 seviyesine ulaştı.
Tüketici güveni yüzde 4,6 arttı
Ekonomik güven endeksine alt kalemler bazında bakıldığında, en dikkat çeken artış tüketici güven endeksinde yaşandı. Şubat ayında 82,1 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, yüzde 4,6 artarak Mart ayında 85,9’a çıktı.
Reel kesim ve hizmet sektöründe sınırlı artış
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydederek 103,2’ye yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,2 artışla 114,4’e çıktı.
Perakende ve inşaat sektörü geriledi
Öte yandan, Mart ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 düşerek 113,4 seviyesine indi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 seviyesine geriledi.
Ekonomik güven 100’ü aştı, iyimserlik devam ediyor
Ekonomik güven endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkması, genel olarak ekonomiye yönelik güvenin arttığını gösteriyor.