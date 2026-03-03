Son dakika MART KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı kaç oldu? Kiraya ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte mart ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

Şubat ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre aralık ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık ise yüzde 30,65 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle şubat ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

• Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.678 TL - Yeni kira: 26.678 TL

• Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 10.017 TL - Yeni kira: 40.017 TL

• Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 13.356 TL - Yeni kira: 53.356 TL

• Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.695 TL - Yeni kira: 66.695 TL

• Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 20.034 TL - Yeni kira: 80.034 TL

• Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 23.373 TL - Yeni kira: 93.373 TL

• Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 26.712 TL - Yeni kira: 106.712 TL

• Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 30.051 TL - Yeni kira: 120.051 TL

• Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 33.390 TL - Yeni kira: 133.390 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli