Mart ayına ait kısa çalışma ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
AA
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Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.
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