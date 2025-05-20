Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç stoku verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Şubat ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak Mart ayı sonu itibarıyla 172,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 224,8 milyar dolar seviyesinde oldu.

Detaylara bakıldığında, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,5 artışla 77,8 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler ise yüzde 3,5 düşüşle 18,6 milyar dolarda gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatları yüzde 1,1 artarak 18,5 milyar dolara ulaştı.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 artışla 19,5 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatlar da yüzde 0,9 artışla 21,3 milyar dolara çıktı. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 1,0 artışla 64,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 artışla 60,7 milyar dolara yükselirken, nakit krediler kaynaklı yükümlülüklerde yüzde 6,9 azalışla 4,1 milyar dolara gerileme görüldü.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35’inin ABD doları, yüzde 26’sının Euro, yüzde 24’ünün Türk Lirası ve yüzde 15’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Kalan vadeye göre bakıldığında ise, Mart ayında Merkez Bankası ve Genel Hükümet’in toplam kısa vadeli dış borç yükümlülüklerinde azalma yaşanırken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülüklerinde artış oldu.