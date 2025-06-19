Mart ayında kayıtlı istihdamda sınırlı artış

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 1 Haziran 2025’te yayımlanan verilere göre, Mart 2025’te toplam sigortalı çalışan sayısı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil olmak üzere yıllık bazda yüzde 0,5 (132 bin 732 kişi), aylık bazda ise yüzde 0,1 (22 bin 171 kişi) artarak 24 milyon 986 bin 873’e yükseldi.

Son beş aydır süregelen düşüş eğilimi bu ay sınırlı da olsa yerini artışa bıraktı. SGDP kapsamındaki çalışan sayısı ise yıllık yüzde 8,1 artışla 2 milyon 100 bin 55’e ulaştı. Böylece bu grubun toplam sigortalı çalışanlar içindeki payı yüzde 8,4 oldu.

45 alt sektörde istihdam azaldı

Mart ayında 88 alt sektörün 45’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı düşüş gösterdi. En fazla istihdam kaybı, 97 bin 37 çalışanla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektöründe yaşandı. Bu sektördeki çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 oranında azaldı.

Diğer dikkat çeken düşüşler arasında, giyim eşyaları imalatı sektörü 63 bin 105 kişilik kayıpla öne çıkarken, büro yönetimi ve büro desteği hizmetlerinde 30 bin 381 kişilik azalma görüldü.

Perakende ticaret istihdamı sırtladı

Mart ayında en fazla sigortalı çalışan artışı görülen sektör perakende ticaret oldu. Bu sektörde çalışan sayısı 164 bin 787 kişi artış gösterdi.

Perakendeyi, 88 bin 186 kişilik artışla insan sağlığı hizmetleri ve 75 bin 749 kişilik artışla yiyecek ve içecek hizmetleri izledi. Toptan ticaret sektörü ise 48 bin 651 kişilik istihdam artışı ile öne çıktı.

Hizmet sektöründe de istihdamın görünümü olum oldu. Özellikle konaklama, eğlence, dinlence ve spor sektörlerinde istihdam hızlı yükseldi.

En yüksek istihdam artışı Hatay'da

Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla artış 76 bin 364 ile Hatay’da kaydedildi. Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla düşüş ise 23 bin 851 ile Bursa’da gerçekleşti. Bursa’yı 10 bin 995 ile Tekirdağ, 8 bin 421 ile Adana izledi. İstihdamı en hızlı daralan iller ise yüzde 8,0 ile Iğdır, yüzde 6,9 ile Kilis ve yüzde 6,8 ile Erzincan oldu.

İş yeri sayısı arttı

Mart 2025 itibarıyla Türkiye genelindeki iş yeri sayısı yıllık yüzde 5,9 (121 bin 649) artışla 2 milyon 199 bin 586’ya ulaştı. 55 sektörde iş yeri sayısı artarken, en büyük artış 38 bin 635 yeni iş yeri ile perakende ticaret sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 8 bin 839 iş yeri artışıyla yiyecek ve içecek hizmetleri takip etti.

İş yeri sayısı aylık bazda en hızlı artan sektör ise yüzde 69,6 ile programcılık ve yayıncılık faaliyetleri oldu.