Martı, New York'ta yatırımcı ve borsa yöneticileri ile bir araya geldi

Martı açıklamasına göre, şirketin New York Borsası'na açılma sürecinde sona yaklaşıyor. Martı Kurucusu Öktem, şirketin New York Borsası (NYSE) süreciyle ilgili olarak New York'ta yetkilerle bir dizi görüşmede bulundu.

Yatırımcı kuruluş ve kişilerle yapılan görüşmelerin yanı sıra, New York Borsası yetkilileri ile bir araya gelen Öktem, Uluslararası Sermaye Piyasaları Başkanı Cassandra Seier ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili değerlendirmeleri yer alan Öktem, yakın zamanda New York Borsası'na Türk bayrağını asma ve gongu çalma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Martı'nın NYSE'ye açılma süreci ve sonrasıyla ilgili planladığımız yerinde görüşmeleri çok olumlu biçimde gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

NYSE'ye açılma işlemi sonrasında Martı bilançosuna yaklaşık 280 milyon dolarlık nakit girmesinin öngörüldüğü kaydeden Öktem, "New York Borsası'na açılmamızın, uluslararası sermayeyi ülkemize çekme konusunda önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Biz Martı olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk ve çok büyük bir işin üstesinden gelmek üzereyiz" değerlendirmelerinde bulundu.