Mart’ta 19.2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA



Mart ayında 19 milyar 755 milyon liralık sabit yatırım öngören 1256 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırım kapsamında 1 milyar 232 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak olan yatırımcılar 30 bin 302 kişilik istihdam taahhüdünde bulundular.



Bu dönemde tek kalemdeki en yüksek yatırım teşvik belgesi 720 milyon lira ile Modern Karton için düzenlendi. Şirket Tekirdağ’daki kağıt üretim fabrikasının tevsi yatırımını gerçekleştirecek.



Firma bazında en yüksek teşvik ise Cemre Marine için düzenlendi. Cemre Marine, Yalova’da 3 ayrı balıkçı gemisi projesi için toplam 1 milyar 199 milyon 660 bin liralık teşvik başvurusunda bulundu.

Bu dönemde Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi belediye hizmetleri için 484 milyon liralık, Tersan Tersanecilik Yalova’da balık gemisi üretimi için 412 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.