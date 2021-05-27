Martta LGP ithalatı artarken, petrol ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2021 yılı Mart ayına ilişkin 'Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu'na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Bahama Adaları ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 257 bin 764 tona yükseldi. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 0,61 azalarak 17 bin 895 ton oldu. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı. LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 23 azalışla 73 bin 112 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 255 bin 397 ton otogaz, 56 bin 507 ton tüplü LPG ve 9 bin 81 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı yaklaşık 320 bin 986 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 24,41, otogaz satışı yüzde 14,07, tüplü LPG satışı ise yüzde 10,99 arttı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 13,78 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79,57 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,60 ile tüplü LPG ve yüzde 2,83 ile dökme LPG izledi.

Petrol ithalatı 3,4 milyon tona geriledi

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ise 2021 yılı Mart ayında bir önceki yılın ayını dönemine göre düştü.

EPDK'nın 2021 yılı Mart ayına ilişkin 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 10,7 düşüşle 2 milyon 399 bin 154 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 16,3 artışla 782 bin 762 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 3 milyon 383 bin 888 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 183 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 660 bin 708 tonla Rusya ve 434 bin 958 tonla Kazakistan izledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve ekonomik yavaşlama, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ham petrol ve petrol ürünleri talebini düşürerek ithalatın azalmasında etkili olmaya devam ediyor.

Benzin satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 201 bin 334 tona, motorin satışları yüzde 9 artarak 2 milyon 188 bin 671 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 494 bin 480 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 34 azaldı

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 30,5 azalarak 160 bin 900 tona düştü. Salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Söz konusu dönemde, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 13 düşüşle 50 bin 556 ton olarak kayıtlara geçti. Motorin türleri ihracatı yüzde 44,4 azalışla 168 bin 140 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 55,2 azalışla 116 bin 785 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat yaklaşık yüzde 34 azaldı ve 637 bin 996 ton olarak hesaplandı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 8 düşüş

Motorin türleri üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 düşüşle 1 milyon 201 bin 607 ton, benzin türleri üretimi yüzde 27,1 düşüşle 292 bin 416 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 49,1 düşüşle 195 bin 610 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 68 artışla 78 bin 558 ton olarak belirlendi.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 8 azalarak 2 milyon 748 bin tona geriledi.