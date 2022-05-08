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Mart’ta milyarlık üç yatırım

Mart’ta 40 milyar 695 milyon 139 bin liralık yatırım öngören 971 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 974 milyon 912 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörülürken, 27 bin 201 kişilik de istihdam taahhüdünde bulunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022 yılı Mart ayına yönelik yatırım teşvik belgesi istatistikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mart ayında büyük hacimli yatırımlar dikkat çekti. Üç proje milyar liranın üzerinde teşvik belgesine bağlandı.

Bu dönemde en yüksek yatırım öngören proje Fraport Tav Antalya Yapım ve İşletme A.Ş’den geldi. Şirket destekleyici ulaştırma faaliyeti başlıklı yatırım konusuyla 10 milyar 250 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’nin Kocaeli’nde motorlu kara taşıtı imalatı başlığı altında 3 milyar 788 milyon liralık projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım kapsamında 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Manisa’daki kağıt hamuru, kağıt-mukavva imalatı yatırımı için 1 milyar 241 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Ayrıca, Kiler Tektsil’in Bitlis’teki tekstil yatırımı için 915 milyon liralık, Hez Turizm’in Muğla’daki otel yatırımı için 902 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bu dönemde, 5,6 milyar liralık yatırım ve 18 bin 143 kişilik istihdam öngören 445 teşvik belgesi iptal edildi.

Ayrıca Mart’ta 10,2 milyar liralık sabit yatırıma ilişkin 286 projenin tamamlama vizesi yapıldı. Tamamlama vizesi yapılan yatırımlar kapsamında 13 bin 595 kişiye istihdam sağlandı.

Mart ayında düzenlenen en yüksek tutarlı ilk 10 yatırım teşvik belgeleri şunlar: 

Firma Adı

Yatırım Konusu

Yatırım Yeri

Sabit Yatırım Tutarı (TL)

Öngörülen İstihdam

Fraport Tav Antalya Yatırım Yapım ve İşletme Anonim Şirketi

Hizmetler - Diğer Destekleyici Ulaştırma Faaliyetleri

Antalya

10.250.000.000

1.500

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi Anonim Şirketi

İmalat - Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı

Kocaeli

3.788.131.466

500

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - Kağıt Hamuru, Kağıt ve Mukavva İmalatı

Manisa

1.241.476.048

40

Kiler Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - Tekstil Elyafının Hazırlanması ve İplik Haline Getirilmesi; Tekstil Dokumacılığı

Bitlis

915.000.000

300

Hez Turizm Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hizmetler - Oteller, Moteller, Pansiyonlar, Kamplar ve Diğer Konaklama Yerleri

Muğla

902.000.000

350

Erdem Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - Tekstil Elyafının Hazırlanması ve İplik Haline Getirilmesi; Tekstil Dokumacılığı

Kahramanmaraş

868.478.621

20

Karbontürk Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - B.Y.S. Kimyasal Ürünlerin İmalatı

Adana

805.000.000

22

Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı

Ankara

716.707.670

144

Ermaş Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmalat - B.Y.S. Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı

Muğla

632.250.000

150

Kipaş Mensucat İşletmeleri Anonim Şirketi

İmalat - Tekstil Elyafının Hazırlanması ve İplik Haline Getirilmesi; Tekstil Dokumacılığı

Kahramanmaraş

615.000.000

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