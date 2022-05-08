Mart’ta milyarlık üç yatırım

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022 yılı Mart ayına yönelik yatırım teşvik belgesi istatistikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mart ayında büyük hacimli yatırımlar dikkat çekti. Üç proje milyar liranın üzerinde teşvik belgesine bağlandı.

Bu dönemde en yüksek yatırım öngören proje Fraport Tav Antalya Yapım ve İşletme A.Ş’den geldi. Şirket destekleyici ulaştırma faaliyeti başlıklı yatırım konusuyla 10 milyar 250 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’nin Kocaeli’nde motorlu kara taşıtı imalatı başlığı altında 3 milyar 788 milyon liralık projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım kapsamında 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Manisa’daki kağıt hamuru, kağıt-mukavva imalatı yatırımı için 1 milyar 241 milyon liralık teşvik belgesi aldı.

Ayrıca, Kiler Tektsil’in Bitlis’teki tekstil yatırımı için 915 milyon liralık, Hez Turizm’in Muğla’daki otel yatırımı için 902 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bu dönemde, 5,6 milyar liralık yatırım ve 18 bin 143 kişilik istihdam öngören 445 teşvik belgesi iptal edildi.

Ayrıca Mart’ta 10,2 milyar liralık sabit yatırıma ilişkin 286 projenin tamamlama vizesi yapıldı. Tamamlama vizesi yapılan yatırımlar kapsamında 13 bin 595 kişiye istihdam sağlandı.

Mart ayında düzenlenen en yüksek tutarlı ilk 10 yatırım teşvik belgeleri şunlar: