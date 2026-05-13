Martta süt üretimi geriledi, ayran ve kefir yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Buna göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olarak gerçekleşti.

Böylece süt toplama miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalırken, ocak-mart döneminde de yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Şubat ayında 888 bin 262 ton olan toplanan süt miktarı ise martta aylık bazda yüzde 13,4 artış gösterdi.

Ayran ve kefir üretiminde güçlü artış

Mart ayında süt ürünleri üretiminde en dikkat çekici yükseliş ayran ve kefirde görüldü. Buna göre ayran ve kefir üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı.

Aynı dönemde yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 10,5 ve inek peyniri üretimi yüzde 3,1 artış gösterdi. Tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,3’lük düşüş kaydedildi.

İlk çeyrekte yoğurt ve içme sütü üretimi yükseldi

Ocak-mart dönemine ilişkin verilere göre ise inek peyniri üretimi yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Ayran ve kefir üretimindeki artış yüzde 10,8 olurken, yoğurt üretimi yüzde 10,3 yükseldi.

İçme sütü üretimi ilk çeyrekte yüzde 6,4 artış gösterirken, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,2 geriledi.

Şubat ayında 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi de martta aylık bazda yüzde 19 artarak 164 bin 354 tona çıktı.