Masadaki rakamlar neler? Asgari ücret için zam senaryoları: 2025'te asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2025’te ne kadar olacağına dair ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Henüz komisyon toplantısının tarihi netleşmemiş olsa da olası zam oranları üzerinde tartışmalar sürüyor. Asgari ücretli milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan zam oranına ilişkin farklı tahminler gündeme geliyor.

Asgari ücret zammı için olası senaryolar

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; SGK uzmanları ve ekonomistler, asgari ücret zammına ilişkin farklı senaryoları dile getirdi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, mevcut asgari ücrete uygulanacak zam oranlarını sıralarken yüzde 20 artışla asgari ücretin 20 bin 402 TL, yüzde 30 artışla 22 bin 102 TL, yüzde 40 artışla ise 23 bin 802 TL olacağını belirtti. Yılmaz, en olası senaryonun yüzde 30-40 arasında bir artış olacağını öngörüyor. Yüzde 50 artış durumunda ise asgari ücretin 25 bin 503 TL'ye çıkması bekleniyor.

Yabancı bankaların asgari ücret zammı beklentileri

Türkiye’de bulunan Deutsche Bank ekonomistleri, asgari ücrete yönelik tahminlerini paylaşarak zam oranının yüzde 25-30 aralığında olacağını öngördü. Bank of America ise asgari ücretin yıl sonu enflasyonu doğrultusunda artması halinde aylık enflasyonun geçici olarak ivmelenebileceğine dikkat çekti.

Enflasyon ve OVP hedefleri

Enflasyon oranlarının belirleyici faktör olduğu asgari ücret zammında, 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 41,5, 2025 hedefi ise yüzde 17,5 olarak belirlendi. Uzmanlar, asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyonu mu yoksa hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı konusunda netlik olmadığını ifade ediyor.

Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Asgari ücretin 2025'te ara zamla artırılıp artırılmayacağı da merak konusu. Yılmaz, geçmiş yıllardaki ara zam uygulamalarına değinerek, bu yıl da böyle bir ihtimalin olabileceğini belirtti. Ancak SGK uzmanı Ali Tezel, 2025'te ara zam yapılmayacağını, hükümetin enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla asgari ücreti baskılamayı tercih edebileceğini söyledi.

İşverenin pazarlık kapısı

İşverenlerin, asgari ücrette yüzde 25 artışın ötesine geçilmemesi konusunda ısrarcı oldukları ve aksi durumda istihdamın azalacağı endişesini taşıdıkları belirtiliyor. Ali Tezel, hükümetin bu taleplere uygun bir zam oranı belirleyebileceğini ve artışın yüzde 25'te kalabileceğini düşünüyor.

Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? (Yıllara göre asgari ücret)