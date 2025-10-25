MASAK koşullarıyla duyurdu! Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son günlerde gündem olan “Cumhuriyet savcılarına MASAK raporu olmadan el koyma yetkisi” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin yalnızca nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarını kapsadığı vurgulandı.

“Amaç, suç paralarının finans sisteminden kaçışını önlemek”

MASAK açıklamasında düzenlemenin temel amacına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir.”

Kurul, değişikliğin mağdurların zararlarının daha hızlı giderilmesini de hedeflediğini belirterek, “Hızlı bir şekilde el konulan paraların en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

“Keyfi uygulamaya izin verilmeyecek”

MASAK, bazı haberlerde yer alan “vatandaşların mal varlıklarına keyfi şekilde el konulabileceği” yönündeki iddiaları da yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gerek Başkanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”