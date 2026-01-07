MASAK’tan bahis ve e-ticarete sıkı denetim: Kimlik doğrulaması zorunlu olacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemleri yeniden belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerce müşterinin tanıması amacıyla atılacak adımlara ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, basitleştirilmiş tedbir uygulanabilecek her bir durum için yükümlüler, aklama veya terörün finansmanı bakımından kötüye kullanımın söz konusu olup olmayacağını ve dolayısıyla aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirilecek. Riskli olarak değerlendirilen işlemlerde ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda yükümlüler, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacak.

Tebliğle, emeklilik sözleşmeleri, emeklilik planları ve hayat sigortası sözleşmeleri ile diğer sigorta işlemlerine ilişkin işlemlerde de düzenlemeye gidildi. Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından, sigorta ettiren veya sigortalı dışında üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde, kimliğe ilişkin bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi ve ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu banka hesabı vasıtasıyla yapılması gerekecek. Bu durumda kimlik bilgilerinin, yönetmelik çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.

Kimlik bilgileri doğrulanacak

Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin işlemlerle ilgili de düzenlemeye gidildi. Buna göre, kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanması amacıyla, müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu banka hesabından yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılacak. Bu transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulü yapılamayacak ve hizmet verilemeyecek.

Tebliğe, zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında yapılacak kimlik tespitine ilişkin hüküm de eklendi.

Buna göre, ilgili mevzuatı uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce kimlik tespiti yapılacak. Bu durumda, gerçek kişiler için adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası bilgisinin alınması, tüzel kişiler için unvan, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası bilgisinin alınması, kimliğe ilişkin bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin yönetmelik doğrultusunda teyidi ile imza örneği alınması zorunlu olmayacak.

Bu maddedeki işlemler konusunda yönetmelikteki yükümlülükler uygulanmayabilecek.

Ayrıca, müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilecek. İlgili madde kapsamında açılacak hesaplarda kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanılmasına izin verilmeyecek.

Kimlik bilgilerinin önceden doğrulanması ilişkin hükümler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek.