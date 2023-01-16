MASAK’tan parasal sınır düzenlemesi

Ön ödemeli kartlarda, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlemlerde, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1250 liradan, 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti 1250 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.