MASAK’tan parasal sınır düzenlemesi
MASAK, hayat sigortası, elektronik haberleşme ödemelerinin de aralarında olduğu bazı işlemlerde parasal tutarları yeniden belirledi. Buna göre, hayat sigortasında, bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigortalarda 12 bin 500 liradan 25 bin liraya yükseltildi.
Ön ödemeli kartlarda, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlemlerde, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, elektronik olarak saklanan fon tutarı 1250 liradan, 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti 1250 liradan 2 bin 750 liraya yükseltildi.