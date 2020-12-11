MASAK'tan suç gelirleriyle mücadelede sektörler arası iş birliği önerisi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirleriyle mücadele kapsamında sektörler arası iş birliği önerisinde bulundu.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önem taşıyan sektörlere yönelik araştırma raporları hazırlayan MASAK, raporlarda söz konusu sektörlerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede, müşterilerinin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması, şüpheli işlemleri MASAK'a bildirmeleri, uyum programı oluşturmaları, uyum görevlisi atamaları ile bilgi ve belge verme gibi çeşitli yükümlülükleri anımsatıldı.

MASAK'ın araştırma raporları kapsamında bankalar, nakil vasıtaları alım-satımını yapanlar, kargo şirketleri, kıymetli madenler ve taşlar piyasasında faaliyet gösterenler, ödeme kuruluşları, tarihi eser alım satımıyla uğraşanlar ve yetkili müesseseler (döviz büroları) gibi sektörler ele alındı.

Bankacılık sektörüne ilişkin raporda, aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede en önemli aracıların bankalar olduğuna işaret edilerek, "Bu bağlamda, bankaların Başkanlığımız ile iş birliği ve iletişim içinde olarak, hatalı, eksik veya geç raporlamaların düzeltilmesi için gereken çabayı göstermesi önem arz etmektedir. Bankaların aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmesi kanuni zorunluluktan öte, bir bankanın kendi prestiji açısından da önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Finansal kiralama-faktoring ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin raporda ise varlık yönetim şirketlerinin finansal kuruluş olarak tanımlanması gerektiği belirtilerek, faktoring ve finansal kiralama şirketlerinin ivedi olarak uyum programı oluşturmak zorunda olan yükümlüler kapsamına alınması gerektiği vurgulandı.

Kargo şirketlerine ilişkin raporda da bu şirketlerin yanında taşımacılık sektörünün de aklama suçu açısından riskli olduğu, sektöre ilişkin belirli yükümlülüklerin getirilmesi gerektiği bildirildi.

Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlara yönelik raporda ise bu sektörün, yükümlülükler açısından en sorunlu gruplardan birini oluşturduğu, faaliyet gösterenlerden bugüne kadar hiç şüpheli işlem bildirimi alınmadığı belirtildi. Raporda, sektörde konuya ilişkin bilincin yerleşmediği aktarılarak, farkındalığın oluşturulması açısından bilinçlendirme bazlı denetimlerin yapılması önerildi.

Belirli bir tutarın üstündeki alım satımların, nakit olması şartı aranarak Başkanlığa iletilmesi talep edilen raporda, şu değerlendirmeye yer verildi: "Nakit işlem bildirimi müessesesi söz konusu yükümlü grubu açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında suçluların ortaya çıkarılabilmesi açısından meslek grubundaki yükümlüler daha açık seçik belirtilmeli, alınan bildirimler emlakçılar, otomobil galerileri gibi sektörlerden alınan bildirimlerle birleştirilmeli, bir veri tabanı oluşturulmalı ve değerlendirme ve analiz dairelerinin emrine sunulmalıdır. Bu şekilde bir kişi hakkında yapılan araştırmada şahsın harcamalarına yönelik daha somut veriler elde edilmiş olacaktır."

Sınır illerindeki döviz bürolarına yakın takip

Döviz bürolarına ilişkin raporda da bu farkındalığın artırılması için sınır illerinde veya sınıra yakın yerlerde, İstanbul/Kapalıçarşı'da faaliyetlerini yürüten yetkili müesseselerin kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yönünden denetlenmesinin uygun olacağı belirtilerek, bu büroların, kaçakçılık kaynaklı suç gelirlerinin transferinde, aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlenmesi süreçlerinde kullanılabildiği ifade edildi.

Kıymetli madenler ve taşlar sektörüne yönelik raporda da bu alandaki riskleri azaltmak amacıyla sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara, kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim verilmesi gerektiği vurgulandı.

İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımıyla uğraşanlara yönelik raporda, "Her ne kadar araç alım satım işiyle uğraşan firmalar aklama açısından riskli görülerek yükümlü grubu olarak belirlenmiş olsa da araç kiralama şirketleri de aklama ve terörün finansmanı açısından bir o kadar risk teşkil etmektedir. Araç kiralama sektörüne ilişkin de aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede gerekli kılınan yükümlülüklerin getirilmesi yönünde düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin raporda da elektronik para istemlerinin kara para aklayanlara cazip geldiğine işaret edilerek, elektronik para ve ödeme kuruluşlarında merkezi bir sistem kontrolünün sağlanmasının önem taşıdığı kaydedildi.