MASFED Başkanı Erkoç: Otomobil alımını erteleme talihsiz bir açıklama

Aydın Erkoç, yazılı açıklamasında, 25 Temmuz'da sosyal medya üzerinden otomotiv sektörüne dair "vatandaşların otomobil alımını ertelemeleri" yönünde bir çağrıda bulunulduğunu hatırlattı.

Salgın sebebiyle dünya genelinde yaşanan çip krizi ve lojistik problemlerinin etkilerinin halen sürdüğüne dikkati çeken Erkoç, "Bu sebeple arzın oldukça sınırlı olması, ülkemizde de yılda 10 milyon adetleri bulan satış rakamlarında istikrarı bozarak dalgalı bir seyir izlemesine yol açmış ve artan fiyatlarla vatandaşlarımızın otomobil sahibi olması oldukça zorlaşmıştır. Böyle bir piyasa ortamında yapılan otomobil alımını ve doğal olarak satımını erteleyin çağrısı, halihazırda zorlu bir süreçten geçen sektörümüzü daha da sıkıntıya sokacağından, araç almak ya da aracını satmak isteyen vatandaşların kafasını karıştıracak ve sektörde belirsizlik yaratacak talihsiz bir açıklama olmuştur." ifadesini kullandı.

Erkoç, sektör temsilcileri olarak, vatandaşların uygun fiyatlarla, güvenli alışveriş ortamında araç sahibi olmaları için çalıştıklarını belirterek, resmi makamlarla çalışmalar yaptıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını bildirdi.

İkinci el otomobil ithalatının gündeme gelmesinin ve Türkiye'de üretimi olmayan araçların belli koşullar gözetilerek iç piyasaya sokulmasının da çözüm önerilerinden biri olduğunu vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Bu hayata geçtiği takdirde de sektörü önemli ölçüde rahatlatacak bir adım olacak. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı otomobile ulaşamamasıyla birlikte otomobil satıcıları olarak bizler de yükselen fiyatlar ve artan maliyetlerden ötürü oldukça mağdur durumdayız. Günümüz koşulları, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve özellikle kur baskısı göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda beklenen sonuçları almamız pek mümkün olmamaktadır. Biz sektör mensuplarının bu konudaki beklentisi, siyasilerimizin sektörel açıklamalar yapmadan önce, sektör temsilcilerinden görüş alarak, daha dikkatli beyanatlarla gelecek projelerini belirliyor olmalarıdır. Aksi durumda piyasada belirsizlik ve güvensizliklerin artarak vatandaşlarımızla birlikte sektörümüze de olumsuz yansıyacağı aşikardır."