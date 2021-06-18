MASFED Başkanlığına Aydın Erkoç yeniden seçildi

ANKARA (DÜNYA) -Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun (MASFED) 4’üncü olağan genel kurulunda, tek adayla gidilen seçimde, katılımcıların tüm oyunu alan Aydın Erkoç yeniden başkan seçildi.

Ülke genelinde 70 binin üzerinde motorlu araç satıcısını temsil eden MASFED’in, Türkiye çapında 60’ın üzerinde ilde üye derneği bulunuyor.

Genel Kurul’da konuşan Aydın Erkoç, MASFED olarak mesleğin tanımlanması ve standarda kavuşturulması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erkoç; KDV düzenlemesi, ithal araç sorununun çözümü, kayıt dışılıkla mücadele, motorlu araç satıcılarına mesleki yeterlilik belgesi çalışmaları gibi bir çok sorunun çözümüne katkı sağladıklarını belirtirken, “MASFED, kurulduğu günden bu yana zorlu bir mücadeleye girmiş, sektörümüzün sorunlarını gidermek, mesleğimizi hak ettiği noktalara getirmek ve ticari hayata katkı sunmak için ortak akılla hep birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.” dedi.

Aydın Erkoç, yeni dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren tüm il derneklerini MASFED bünyesine katarak büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi.