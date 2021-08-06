Maske ve eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

ANKARA(DÜNYA) - Pandeminin başladığı dönemde, fiyatları fahiş şekilde artan ve buna rağmen temininde güçlük çekilen ürünlere yönelik artan yatırımlar, arz miktarını artırınca bu alanda ihracata getirilen sınırlamalar da kaldırılmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı İhracatı Yasak ve Ön İzne Tabi Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yaparak, ön izne tabi ürün listesinden koruyucu maske(gaz, toz ve radyo aktif) ile tıbbi streril/non steril eldiven ürünlerini çıkardı.

Sözkonusu düzenlemeye ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.