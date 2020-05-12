Maskede 10 firmaya 'fahiş fiyat' soruşturması

12 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Rekabet Kurumu, maske üretim ve satış piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yaptığı incelemede, 10 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “COVID-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu, dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama yüzde 600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır” denildi.

Kurum açıklamasında, soruşturmanın olağan kurul soruşturmalarına kıyasla daha hızlı ilerlemesini bekledikleri vurgulandı. Rekabet Kurumunun teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine yönetip yönetmediğinin izlendiği belirtilen açıklamada salgın ortamında koruyucu maske gibi kritik öneme sahip bir üründe daha hassas davranıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“4054 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgu tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alınmaktadır. Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca en çoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen işbu soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir.”