Maslak'ta yol çöktü! Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi’nde bulunan, pek çok iş merkezinin yol üzerinde yer aldığı Eski Büyükdere Caddesi’nde gece saatlerinde yol çökmesi meydana geldi. Çökme, cadde üzerinde bir inşaat sahasının hemen yanında gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yolun iki şeridinde büyük bir çukur oluştuğu tespit edildi. Olası tehlikelere karşı çökme alanı güvenlik şeritleriyle kapatıldı ve bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi.

İGDAŞ ekipleri, çukurun içinde küçük çaplı bir patlama meydana gelmesi üzerine tedbir amacıyla doğal gaz akışını durdurdu. Patlamanın altyapı hattından kaynaklandığı değerlendirilirken, bölgede gaz kaçağı olup olmadığı araştırılıyor.

Çökme nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede güvenlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.