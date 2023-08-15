Mastercard, ‘Great Place to Work’ seçildi

Bu ölçümler sonucunda Mastercard, çalışan odaklı kurum kültürü ve insan kaynakları alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı.

İnsan kaynakları uygulamalarına örnek

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Mastercard kültürü, her çalışanımızın birbirinden farklı ve değerli olduğu görüşüne dayanıyor. Ayrıca geri bildirim kültürünün önemine inanıyoruz. Öte yandan bir şeffaflık kültürü geliştirmek ve hiyerarşiden bağımsız olarak herkesi bakış açılarını ve görüşlerini paylaşmaya teşvik etmeye özen gösteriyoruz. Böylesine önemli bir statüye layık görülmek bizleri son derece onurlandırdı” dedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; Mastercard’ın çalışanlarının sağlıklı bir iş ve yaşam dengesi kurması amacıyla liderlerin hibrit iş güçlerini yönetmelerine yönelik öğrenme fırsatları, ofis dışında çalışma esnekliği, ebeveyn izinleri vb. politikalar izlediği belirtildi. Ek olarak, "Gönüllülük Günleri" programıyla çalışanlarını sosyal sorumluluk kapsamında uygun gönüllülük ve sosyal yardım faaliyetlerinde aktif rol almaya da teşvik etikleri kaydedildi.

Güney Afrikalı MTN Group'un azınlık hissesini 5,2 milyar dolara satın alıyor

Öte yandan Güney Afrika'nın en büyük mobil telefon operatörü MTN Group, 5,2 milyar dolar değer biçtiği finansal teknoloji bölümünün azınlık hissesinin Mastercard'a satılması için anlaştığını duyurdu. MTN İcra Kurulu Başkanı Ralph Mupita yaptığı açıklamada, "Kesin yatırım anlaşmalarının imzalanmasının çok yakın bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor" dedi. Afrika'nın teknoloji meraklısı genç nüfusu, bankacılık da dahil olmak üzere hizmetlerdeki boşlukları doldurmak için cep telefonlarını giderek daha fazla kullanıyor. Bu da kablosuz taşıyıcılar için fintech sektöründe kazançlı ve hızla büyüyen bir alan açtı. Flutterwave Inc. ve Interswitch Ltd. gibi sektörde hızla büyüyen girişimlerin ortaya çıkmasıyla, dikkatlerin çoğu mobil ödeme sistemlerine yöneldi