Mastercard ve Les Benjamins'den ‘paha biçilmez’ işbirliği

Kerim ÜLKER

İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası, Mastercard’ın ikonik logosu ve kendine özgü canlı renklerinden ilham alan yeni kapsül koleksiyonu için global markayla iş birliğine imza attı.

Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın, Mastercard logosundan ve markanın 25 yıldır kullandığı priceless söyleminden ilham aldığı koleksiyonunun tanıtımında “Doğduğumuz kent olan İstanbul’da, çocukluk aşkım olan futbolla ilişkili böyle büyük bir global organizasyon için bir koleksiyon hazırlamak benim için büyük bir mutluluk” dedi.

Mastercard Doğu Avrupa İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu, “İstanbul’u ve kültürel zenginliğini temsil ettiğine inandığımız bu kapsül koleksiyonunu hem Paha Biçilemez Platformu’nun 25. yılı hem de İstanbul’da gerçekleşecek final maçının ev sahipliği heyecanı içerisindeyken tanıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

20 ülkede satılan Türk markası

Bünyamin Aydın tarafından 2011 yılında İstanbul’da kurulan Les Benjamins Kim Kardashian ve Travis Scott'tan Daniel Arsham, Nike ve Apple'a kadar uzanan etkili bir işbirlikçi ve destekçi listesi oluşturdu. Marka 20 ülkede 60'tan fazla önde gelen küresel perakendecide satılıyor.