Mastercard ve VISA tarihe karışıyor... TROY artık kamu bankalarında 'standart' olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının kredi ve banka kartlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, kamu bankalarının (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) müşterilerine sunduğu kartlar, müşteri talep etmediği sürece artık yerli ödeme sistemi TROY ile sunulacak.

TROY’lu kartlar standart olacak

Daha önce Mastercard ya da VISA altyapısıyla entegre olarak sunulan kartlar, yeni düzenleme kapsamında yerli ödeme sistemi TROY ile sunulacak. Yeni müşteriler ya da kart yenileme işlemi gerçekleştiren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterilerine otomatik olarak TROY sistemine tanımlı kartlar dağıtılacak. Ancak müşteriler talep etmeleri durumunda Mastercard veya VISA logolu kartlarını ücretsiz şekilde alabilecek.

TROY nedir?

TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 10 banka tarafından 2015 yılında oluşturulan yerli bir ödeme sistemi olarak hizmet veriyor. TROY’un amacı, Türkiye’deki ekonomik harcamaların, yabancı ödeme sağlayıcılarına komisyon ödenmeden, yalnızca yerel sunucular üzerinde işlenmesini sağlamak.

TROY kime (kimlere) ait?

TROY’un sahiplik yapısında en büyük pay, yüzde 51 oranıyla TCMB’ye ait. Onu, Halkbank (yüzde 9.28), Ziraat Bankası (yüzde 8.81), Garanti BBVA (yüzde 4.98), İş Bankası (yüzde 4.89) ve diğer bankalar takip ediyor.

Bu düzenleme ile kamu ödemeleri ve kamu bankalarının kartları üzerindeki kontrolün yerelleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de her yıl artan kartlı harcama tutarlarının büyük bir kısmı, Mastercard ve VISA gibi yabancı ödeme sistemlerinin kontrolünde gerçekleşiyordu. TROY, bu harcamaların yerel sistemlerde işlenmesini sağlayarak ekonomik verilerin ve kaynakların yurtiçinde kalmasına olanak tanıyor.