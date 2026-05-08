Mastercard ve Visa'ya rekabet soruşturması taahhütle sonuçlandı

Rekabet Kurumu, küresel ödeme sistemleri şirketleri Mastercard ve Visa hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırdı.

Kararla birlikte, kartlı ödeme sistemleri pazarında daha rekabetçi koşulların oluşturulması, sınır ötesi işlemlerde uygulanan takas komisyonlarının iyileştirilmesi ve alternatif dijital cüzdanların daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında, Mastercard’ın dijital cüzdan çözümü Masterpass’in yanı sıra, e-ticaret ödeme ekranlarında rakip dijital cüzdan sağlayıcılarının da daha görünür olması sağlanacak.

Mastercard ve Visa’nın şema hizmeti sunduğu bankalar ve diğer alıcı kuruluşlara yönelik indirim ve teşvik uygulamaları da yeniden düzenlenecek. Buna göre teşviklerin daha objektif, ölçülü ve şeffaf kriterlere dayanması gerekecek.

Takas komisyonlarında iyileştirme

Rekabet Kurumu kararına göre sınır ötesi işlemlerde uygulanan bazı takas komisyon oranlarında da iyileştirmeye gidilecek.

Rekabet Kurumu, sunulan taahhütlerle birlikte Türkiye’de hızla büyüyen kartlı ödeme sistemleri alanında daha rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Kurum, düzenlemelerin sektörde faaliyet gösteren tüm taraflar için ekonomik fayda yaratacağını ifade etti.