Matrah indirim mi zam mı getirecek?

ÖTV matrah dilimi 1 milyon 250 bin TL olan otomobiller için matrah da 1 milyon 450 bin TL’ye yükseldi. Motor gücü 160 kW’nın üstündeki modellerde matrah aynı kaldı. Yapılan artış sadece yüzde 16. Türkiye’deki yeniden değerleme oranlarına göz atıldığında bu rakamın hem yetersiz hem de çok düşük olduğu ortada.

Türkiye’de son dönemde satılan elektrikli otomobiller markaların da desteğiyle yüzde 10 bandına sıkıştırılmak için uğraşılmış ve son dönemdeki otomobillerin fiyatları ortalama hep 1.5 milyon TL bantlarında açıklanmıştı. 160 kW’yı geçen otomobillerde herhangi bir değişikliğin yapılmaması yine eşitlik sorusunu gündeme getirdi.

Togg’un 160 kW’lık modeli üzerinden biçimlendirilmiş hissi yaratan matrah düzenlemesinin yanında elektrikli hariç hiçbir modele matrah güncellemesi yapılmaması düşündürücü. Beklenti, matrahların güncel enflasyon rakamlarına göre belirlenmesi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Uzun zamandır tüm modellere yapılması gereken bir matrah güncellemesi ihtiyacı söz konusu.

En azından elektrikli otomobiller için bir matrah güncellemesi yapılmış olması olumlu bir adım elbette. Ancak, enflasyon oranına baktığımız zaman, yapılan güncelleme oranı yetersiz görünüyor. Ayrıca, sadece belli bir dilime giren EV araçlar için yapılması yerine, tamamına güncelleme yapılması beklenirdi” dedi.

Sektör eşitlik istiyor

Mercedes-Benz İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan da “Elektrikli araç pazarında bu düzenlemenin etkisi sınırlı sayıda modele olacaktır. Sektörün tamamını kapsayacak, otomobil sahipliğini kolaylaştıracak bir vergi düzenlenmesi asıl beklentisidir” dedi. Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın ise “Bazı markalar bazı elektrikli modellerinde fiyatları baskılıyorlardı. Bu hafta bazı markalar bazı elektrikli araçlarını yüzde 10’luk dilime sokmak için az da olsa aşağı yönlü fiyat düzenlemeleri yapabilirler” dedi. Bakalım matrah güncellemesi adı altında yapılan düzenlemenin etkileri nasıl olacak.