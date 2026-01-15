Matriks’in TCMB faiz anketi: 150 baz puan indirim beklentisi öne çıktı

Matriks Haber’in TCMB faiz anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin büyük bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Ocak 2026 PPK toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,50 seviyesine çekmesini bekliyor.

29 ekonomisten 25'i '150 baz puanlık indirim' dedi

Ankete 31 aracı kurum ve banka ekonomisti katılırken, Ocak 2026 toplantısına ilişkin tahmin bildiren 29 ekonomistin 25’i 150 baz puanlık indirim beklentisinde birleşti. Ekonomistlerin 3’ü faizde 100 baz puanlık indirim beklerken, 1 ekonomist ise faizin sabit bırakılacağı görüşünü dile getirdi. Faiz indirimi beklemeyen ekonomist, ilk indirimin Mart 2026 toplantısında 150 baz puanla yapılacağı öngörüsünde bulundu.

Bu çerçevede ocak toplantısına ilişkin politika faizi tahminleri yüzde 36,50 ile yüzde 38,00 aralığında şekillendi. Ankete göre borç alma ve borç verme faizlerinde de politika faizi paralelinde 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı.

Yılın kalanına ilişkin beklentiler

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı için geri sayım sürerken, Matriks Haber’in TCMB faiz anketinden, piyasanın Ocak 2026 toplantısında Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık indirim beklentisi çıktı. Ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 36,50’ye gerilemesini ve yıl boyunca indirim sürecinin devam etmesini öngörürken, 2026 sonu için faiz ve enflasyon tahminleri de aşağı yönlü seyre işaret etti.

Ekonomistler, 2026 yılında kalan tüm PPK toplantılarında faiz indirimi kararlarının süreceğini öngörüyor. "Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?" sorusuna yanıt veren 14 ekonomistin 9’u 7 toplantıda, 3’ü 6 toplantıda, 1’i 5 ve 1’i ise 4 toplantıda faiz indirimi yapılacağı tahmininde bulundu.

Anket sonuçlarına göre, 2026 yıl sonunda politika faizinin yüzde 29,00 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu için maksimum tahmin yüzde 31,00, minimum tahmin ise yüzde 26,00 olarak kaydedildi. 2027 yıl sonuna ilişkin faiz beklentisi ise ortalama yüzde 24 seviyesinde oluşurken, tahmin aralığı yüzde 27,50 ile yüzde 16,00 arasında geniş bir bantta yer aldı.

Enflasyon beklentileri

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,00 düzeyinde bulunuyor. Tahminler yüzde 21,00 ile yüzde 30,00 aralığında değişirken, 2027 yıl sonu için enflasyonun yüzde 19,00’a gerileyeceği öngörülüyor. 2027’ye ilişkin beklenti bandı ise yüzde 15,00 ile yüzde 25,00 arasında şekillendi.

TCMB, en son 12 Aralık 2025’te gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini yüzde 39,50’den yüzde 38,00’e indirmişti. Merkez Bankası’nın 2026 yılında toplam 8 PPK toplantısı yapması planlanıyor.